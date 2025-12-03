Un hombre de 28 años fue aprehendido esta tarde en pleno centro, luego de ser sorprendido ingiriendo alcohol en la vía pública e incitando a transeúntes a la pelea.

Ads

El procedimiento, que estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino en conjunto con la Patrulla Municipal, se realizó en la intersección de Entre Ríos y Belgrano.

Durante la requisa, el imputado tenía entre sus prendas una manopla de metal tipo puño americano, elemento que fue secuestrado.

Ads

Puede interesarte

La intervención quedó a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº2, conducido por Ana Fernández, quien notificó al imputado y le otorgó la libertad bajo caución juratoria, en el marco de la infracción a los artículos 35 y 42 del Decreto Ley 8031/73.

Ads