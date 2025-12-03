Estaba borracho, incitaba a la pelea y tenía una manopla de metal entre sus pertenencias
Se trata de un sujeto de 28 años que fue demorado hoy por la Policía. Fue durante un procedimiento realizado en la intersección de Entre Ríos y Belgrano.
Un hombre de 28 años fue aprehendido esta tarde en pleno centro, luego de ser sorprendido ingiriendo alcohol en la vía pública e incitando a transeúntes a la pelea.
El procedimiento, que estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino en conjunto con la Patrulla Municipal, se realizó en la intersección de Entre Ríos y Belgrano.
Durante la requisa, el imputado tenía entre sus prendas una manopla de metal tipo puño americano, elemento que fue secuestrado.
La intervención quedó a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº2, conducido por Ana Fernández, quien notificó al imputado y le otorgó la libertad bajo caución juratoria, en el marco de la infracción a los artículos 35 y 42 del Decreto Ley 8031/73.
