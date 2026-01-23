El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de actividades culturales para este fin de semana en distintos espacios gestionados por el Municipio, con propuestas que incluyen música, teatro, muestras y recorridos históricos en Mar del Plata. La agenda completa puede consultarse en el sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/cultura.

En el marco del Día del Músico, que se conmemora hoy en homenaje al natalicio de Luis Alberto Spinetta, el EMTURyC organiza una experiencia musical de tres días en la Plaza del Agua (Güemes y Roca), con una grilla que combina artistas locales y nacionales. A las 20:00, el Instituto Romairone presenta Un jardín de gente, homenaje al Flaco Spinetta, con un ensamble de alumnos y artistas.

En ese marco, mañana a las 19:00 será el turno de Almango Pop, grupo electro pop marplatense, junto a artistas invitados. El domingo a las 19:00 se realizará la fiesta Jungla, con propuestas de cumbia y rock.

El Teatro Colón (Yrigoyen 1665) ofrecerá una cartelera diversa. Hoy a las 21:00 se presentará Noche flamenca, espectáculo de danza inspirado en la tradición andaluza, y a las 23:30 subirá a escena De la esquina al Colón, con Willy en el corazón, una propuesta de tango con músicos, cantantes y bailarines marplatenses.

Mañana a las 21:00 llegará Mora Godoy y la máquina tanguera, un espectáculo que recorre la trayectoria de la reconocida bailarina con acompañamiento multimedia. El domingo a las 21:00 se presentará Voces del musical, un musical de musicales, y a las 23:30 Voces del alma, a cargo del Ballet Folklórico Luna Cautiva, con un homenaje a grandes voces del folklore argentino.

El Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catmarca) programó para hoy a las 21:00 la comedia romántica musical Alma gemela de mi alma, el adiós, dirigida por Rodolfo Barone. Mañana a las 21:00 se presentará ¿Cómo está mamá?, de Marcelo Daniel Bochor, con actuaciones de Marcelo Vicente y José Avellaneda y dirección del propio autor.

El Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como Casa del Puente (Quintana 3998), realizará mañana visitas guiadas gratuitas de 17:00 a 21:00, con inscripción previa a través del sitio oficial www.turismomardelplata.gob.ar. El sistema habilita los cupos cada viernes a partir de las 12:00. Desde la organización recomiendan concurrir con ropa adecuada al clima y repelente, y recuerdan que las visitas pueden suspenderse por condiciones climáticas adversas.

La Casa Mariano Mores (Alem 2469) ofrecerá hoy a las 20:00 la presentación del Trío Altiyero, con una propuesta de tangos clásicos y arreglos modernos. Mañana a las 20:00, Luciana Panaino y el pianista Manuel Poggi presentarán Alma de poeta, corazón de tango, un recorrido musical por autores emblemáticos del género.

La Villa Victoria (Matheu 1851) permanecerá abierta de lunes a domingos de 16:00 a 19:00, con entrada general y tarifas diferenciadas para residentes, jubilados y estudiantes. Hoy a las 19:00 se realizará el evento de vinos y coctelería Brinda Mar del Plata.

El Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, en Villa Mitre (Lamadrid 3870), abre de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los fines de semana de 16:00 a 20:00. Allí pueden visitarse muestras permanentes y temporarias vinculadas a la historia de la ciudad, además de la propuesta estival Batata en Villa Mitre, una experiencia lúdica para niños que se desarrolla durante enero y febrero, de martes a domingos entre las 16:00 y las 00:00.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” (Libertad 3099) estará abierto de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y los fines de semana de 16:00 a 21:00. Como parte del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva, se exhibirán 15 obras seleccionadas entre más de 200 participantes. Mañana a las 18:00 se realizará la charla El jardín submarino de algas de Mar del Plata: un mundo de colores y formas para descubrir, a cargo de Gonzalo Sottile, en el marco del ciclo Verano Verde. Además, sábado y domingo a las 17:00 se ofrecerá la experiencia inmersiva El eco del Llallawavis: una experiencia inmersiva en la prehistoria.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189) realizará visitas guiadas los sábados de enero y febrero, sin inscripción previa, incluidas con la entrada general. El domingo a las 18:00 se llevará a cabo una visita guiada al Área de Servicio, con un recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público.

Por último, el Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abre de lunes a domingo de 10:00 a 16:00, con último ingreso a las 15:30, y ofrece una muestra permanente sobre la historia rural regional y la Estancia Laguna de los Padres, además de la muestra exterior Si estas paredes hablaran.