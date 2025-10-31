Durante la tarde de este viernes, se registró un sorprendente vuelco de un Peugeot 208 en Garay entre Viamonte y Mendoza, en el barrio Lomas de Stella Maris.

Según informaron a El Marplatense, no hubo heridos de gravedad, aunque por el momento se desconocen los motivos que ocasionaron el siniestro vial que tuvo lugar a la altura de la Escuela Primaria Nº27 "Eduardo Peralta Ramos".

El hecho rápidamente sorprendió a vecinos y transeúntes, quienes se acercaron de inmediato a la escena, en la que se presume que el vehículo de color rojo que se encuentra en el carril derecho tuvo injerencia en el accidente.

