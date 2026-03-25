Las IV Jornadas Nacionales para Residentes y Concurrentes de Otorrinolaringología se realizan desde hoy y hasta el viernes en Mar del Plata, con actividades en el Hospital Privado de Comunidad (Córdoba 4545) y en la sede de Güemes, y la participación de especialistas y residentes de todo el país.

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El programa se desarrolla durante tres jornadas: hoy y el viernes en el HPC, mientras que mañana las actividades tendrán lugar en la sede de Güemes, configurando un esquema que combinará instancias teóricas y prácticas.

La propuesta incluye cirugías en vivo, bloques académicos centrados en otología, rinología y vía aérea, presentación de trabajos científicos y estaciones de trabajo orientadas a la práctica clínica, con el objetivo de fortalecer la formación de los participantes.

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Además, se llevan a cabo actividades de integración como las denominadas ORLimpiadas, junto con un cierre que contemplará la entrega de premios a los trabajos y desempeños destacados.

El evento cuenta con la participación de referentes de la especialidad a nivel nacional y el acompañamiento de distintas instituciones del ámbito de la salud. La organización está a cargo del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Privado de Comunidad, la Fundación Médica de Mar del Plata y el Departamento de Docencia.

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