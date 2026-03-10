La Municipalidad ofrecerá charlas y recorridas guiadas para estudiantes de todos los niveles educativos en distintos espacios culturales del distrito. Las propuestas se desarrollarán en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), Villa Mitre (Lamadrid 3870), el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” (Libertad 3099) y el Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 kilómetro 14,5 – Acceso a Laguna de los Padres). La iniciativa, impulsada por el área de Cultura, está destinada a instituciones educativas que deberán inscribirse previamente.

Desde el Municipio indicaron que las actividades son gratuitas y estarán orientadas a abordar la historia de cada espacio cultural, la figura que lo representa y las exposiciones en curso. Las propuestas están dirigidas a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

En la Casa Mariano Mores se desarrollará una propuesta educativa destinada a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario centrada en la historia del tango a partir de la vida del reconocido compositor. La actividad incluye una recorrida por su casa de verano y, a través de microrrelatos sobre su vida cotidiana en Mar del Plata, se abordarán distintos ejes temáticos vinculados con la vestimenta, la comida, la vida social, el arte del tango y el propio inmueble.

Por su parte, Villa Mitre ofrecerá actividades dirigidas a todos los niveles de enseñanza formal y no formal, con contenidos adaptados según las temáticas solicitadas por los docentes. Las propuestas incluyen recorridas por el museo histórico y la casa de veraneo de la familia Mitre, el análisis de antiguas costumbres de los bañistas en la playa Bristol y la contextualización histórica de la Belle Époque marplatense.

Para el nivel primario se abordarán temas como el saladero, la fundación de la ciudad, la llegada de las primeras familias de la élite porteña y los usos y costumbres de la época, además de un recorrido por los distintos ambientes de la casa. En el nivel secundario se analizará la evolución histórica de Mar del Plata, su desarrollo como villa balnearia y diferentes momentos clave como la llegada del ferrocarril y la urbanización. En tanto, para estudiantes terciarios y universitarios se brindarán charlas sobre la historia de Villa Mitre, su contexto histórico y el funcionamiento del Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, junto con recorridas por las salas de exposición.

Asimismo, Villa Mitre contará con una actividad práctica de archivo fotográfico destinada a estudiantes de quinto y sexto año del nivel secundario que ya hayan participado de la visita educativa, con el objetivo de introducirlos en la Fototeca del Archivo Histórico y en los distintos formatos fotográficos que integran su acervo.

El Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” ofrecerá experiencias participativas orientadas a reflexionar sobre el cuidado del patrimonio natural y cultural del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Las visitas guiadas estarán destinadas a estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas, con turnos previos disponibles entre abril y julio. A partir del 1 de julio se habilitarán las reservas para el período comprendido entre agosto y diciembre.

En tanto, el Museo Municipal José Hernández brindará una propuesta educativa centrada en la historia de la estancia y de la laguna, así como en los distintos actores sociales que habitaron el lugar. Para los niveles inicial y primario se realizará una recorrida por la Estancia Laguna de los Padres, tanto en su exterior como en su interior, con observación de especies arbóreas y actividades acordadas previamente con los docentes.

Para estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario se desarrollarán charlas sobre el poblamiento inicial de la región, la historia rural regional, la expansión de la frontera ganadera, el funcionamiento del saladero, la economía de la época y los usos y costumbres de los siglos XIX y XX, además de referencias a figuras como José Hernández y su obra Martín Fierro.

Las instituciones interesadas deberán realizar inscripción previa a través de los canales de contacto de cada espacio cultural.