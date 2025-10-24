Espacio Castelli abre una nueva convocatoria dirigida a jóvenes de la comunidad, con una propuesta de cinco talleres presenciales y gratuitos, diseñados para fomentar el aprendizaje, el encuentro y la participación en un entorno creativo y colaborativo. Comenzarán la semana del 10 de noviembre y se realizarán en la sede de Castelli 3368. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y requieren inscripción previa.

Ads

“Estos talleres surgen como una apuesta a la formación integral de los jóvenes, combinando herramientas vocacionales, tecnológicas, artísticas y comunitarias”, explicaron desde la organización.

En cuanto a las propuestas, los lunes (de 14:30 a 16:00) se brindará el taller Elegir(se) – Asesoría vocacional y laboral, espacio de orientación para acompañar a jóvenes en sus decisiones sobre estudios, trabajo y proyectos personales; mientras que los martes (17:00 a 18:30) se podrá participar de En voz propia, un taller de encuentro y expresión para fortalecer el bienestar emocional, el diálogo y la construcción de comunidad entre pares.

Ads

Puede interesarte

También los martes (18:30 a 20:00) se podrá participar del taller de Inteligencia Artificial y Comunicación Digital, una capacitación para aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para crear contenido y comunicar ideas con impacto.

Los jueves (17:00 a 18:30) se presentará el taller de Creación de Juegos de Mesa, una propuesta lúdica y creativa para jóvenes de 14 a 20 años, enfocada en diseñar, crear y jugar producciones propias en grupo. Y finalmente el sábado (11:00 a 12:30) se podrá disfrutar de Introducción al Grabado, una exploración de técnicas básicas de grabado orientadas a la creación y reproducción de imágenes con sello personal.

Ads

Todos los talleres se realizarán con modalidad presencial. La inscripción previa es obligatoria y se debe hacer a través del formulario www.forms.gle/1Zq9JNvbKvzd87KE9.