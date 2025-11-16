La Secretaría de Educación presentó el proyecto “EcoLadrillo: Unidad Productiva Sustentable”, una propuesta de la Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 que busca transformar residuos en insumos útiles mediante la fabricación de ladrillos ecológicos a partir del aserrín generado en los talleres de carpintería.

Ads

La iniciativa establece un circuito completo de producción sustentable dentro del ámbito escolar, evitando el descarte del material y aportando a una gestión más responsable de los recursos. Según detallaron desde la institución, el objetivo es que la escuela incorpore prácticas de economía circular con impacto directo en su comunidad.

Puede interesarte

El programa propone que los estudiantes participen en cada etapa del proceso: desde la recolección del aserrín y la formulación de la mezcla, hasta el moldeado de los ladrillos y la evaluación final de su calidad. El enfoque pedagógico apunta a fortalecer el aprendizaje desde la práctica y a desarrollar competencias técnicas con sentido social.

Ads

A través de este esquema, los ladrillos resultantes podrán destinarse a proyectos comunitarios, mejoras edilicias, huertas escolares o mobiliario urbano, extendiendo la función educativa hacia el territorio. La propuesta también busca consolidar valores de trabajo colaborativo y compromiso ambiental entre los alumnos.

Puede interesarte

El director de la institución, Juan Alberto Figueroa, sostuvo que la iniciativa “fortalece la formación profesional con sentido social y reafirma el rol de la escuela como motor de transformación sustentable”. Desde la Secretaría de Educación remarcaron que el proyecto se alinea con las políticas locales de innovación y desarrollo sostenible.

Ads

Con “EcoLadrillo”, la Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 y la Secretaría de Educación avanzan en una estrategia que integra formación técnica, conciencia ambiental y participación comunitaria, posicionando a la institución como referente en prácticas educativas sustentables.