ecoladrillos

Escuelas municipales impulsan “EcoLadrillo”, un proyecto para reutilizar residuos
La Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 lanzó una unidad productiva para fabricar ladrillos ecológicos con aserrín.
La Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 lanzó una unidad productiva para fabricar ladrillos ecológicos con aserrín.
El proyecto busca que, con las botellas de plástico con las que se venden las cervezas artesanales, se puedan armar ladrillos ecológicos para que el día de mañana se devuelva con una construcción que beneficie a la ciudad.
La Cooperativa Caminantes, enfocada en la eco construcción, tuvo la iniciativa de construir ladrillos en base a botellas plásticas rellenas con el mismo material, para reinsertarlo en una cadena de valor, aunque el objetivo apunta a reducir el consumo.