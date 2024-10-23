Con la apertura de inscripción para un nuevo ciclo lectivo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que tiene sede local en el Teatro Tronador BNA, se renovó el interés de los jóvenes estudiantes por seguir las carreras que allí se dictan. En ese marco, su director, Marcelo Birman, dijo que “es un placer” desarrollar la actividad en la ciudad y aseguró que Mar del Plata “tiene un nivel en danza muy importante, uno de los mejores del país”.

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“Llevamos seis años instalados en el Tronador y para nosotros es un placer poder llevar nuestros maestros y todo lo que el Teatro Colón ofrece no sólo a los porteños en la Ciudad de Buenos Aires, sino a todo el país. Y en Mar del Plata, especialmente, tenemos una sede de formación en algunas de las carreras que ofrecemos en la sede central”, señaló Birman. Aquí se puede cursar Ballet, pero también Academia Orquestal y Caracterización.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Birman aseguró que con los alumnos de la ciudad “se produce algo muy especial” y contó que en una reciente puesta del ballet Las sílfides, realizada en el Teatro Colón, “varios de los chicos protagonistas eran marplatenses, que han hecho el ciclo básico de cuatro años en la ciudad y luego se mudaron a Buenos Aires para hacer el ciclo superior”.

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Al respecto, consideró que Mar del Plata “tiene un nivel en danza muy importante, uno de los mejores del país” y aseguró que en la ciudad encontró “un semillero formidable para poder sumar a la escuela del Teatro Colón. Porque el objetivo es sumar alumnos que alcancen su preparación pre profesional pero con miras a que en el futuro puedan integrar la Compañía del Teatro Colón en sus distintas carreras”.

Birdman se refirió además a la posibilidad que tienen los alumnos de viajar a Buenos Aires y experimentar cómo se trabaja allí. “Es una experiencia inolvidable porque están en contacto con la Compañía de Ballet del Colón y pueden participar de estos eventos. Y con otras carreras también, por ejemplo a los alumnos de Caracterización que allí estudian los invitamos a alguna producción tanto de opera o de ballet en el Colón, para que tengan esa experiencia de trabajo pre-profesional, y lo mismo con los instrumentistas que participan de distintos conciertos”.

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Uno de los valores que encuentran los alumnos que concurren a la sede del Colón en el Teatro Tronador BNA es que se pueden formar con docentes locales y también con especialistas que vienen desde la sede central. Según explicó el director del Instituto, por ejemplo en danza se requiere que desde pequeños tomen clases todos los días y para eso se cuenta con profesores locales que han pasado por el Teatro en la compañía o en distintas producciones. Pero también hay docentes que viajan constantemente, también para las carreras de Academia Orquestal o Caracterización.

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LA INSCRIPCIÓN

Entre octubre y noviembre se abre regularmente la inscripción a todas las carreras del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Hay tiempo hasta el próximo 15 de noviembre a las 18:00 y se lo debe hacer a través de la página web del Teatro Colón. Actualmente en Mar del Plata se inscriben de primera a tercer año en Danza, el primer ciclo de Academia Orquestal y Canto, como así también la orientación en Caracterización.

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“La Escuela del Teatro Colón ofrece una formación en el mejor nivel de excelencia. Es pública y quienes acceden lo hacen de forma gratuita. Lógicamente que hay un examen de ingreso que es muy exigente, pero esto se debe a que las vacantes son pocas. Contamos para ello con esta sede en Mar del Plata que es la única fuera de Buenos Aires, donde jóvenes de la región se han sumado. Y además en el Colón recibimos siempre muchos alumnos que vienen de todo el país”, contó Birman.