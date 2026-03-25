La iniciativa apunta a brindar herramientas tanto a quienes desean iniciarse en el mundo del teatro como a aquellos que ya cuentan con experiencia y buscan perfeccionarse en oficios específicos.

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La Escuela de Oficios Teatrales ofrece capacitación en disciplinas clave para el desarrollo de espectáculos en vivo, con un enfoque que integra lo técnico y lo creativo. Entre los contenidos se incluyen áreas como escenografía, iluminación, vestuario y otras especialidades fundamentales para la actividad teatral.

El objetivo central es fortalecer la formación de técnicos y artistas locales, promoviendo además la profesionalización del sector cultural en la ciudad y la región.

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Ante la alta demanda registrada en la primera convocatoria, las autoridades decidieron habilitar una nueva etapa de inscripción, permitiendo que más interesados puedan acceder a esta propuesta educativa. La inscripción está abierta hasta el 29 de marzo a las 13:00; mientras que el examen de ingreso está previsto para el lunes 30 de marzo a las 11:00.

Según se informó, las clases se desarrollan en las instalaciones del teatro, un espacio emblemático de la ciudad que cuenta con infraestructura adecuada para la formación escénica y que en los últimos años se consolidó como un polo cultural relevante. Las mismas comienzan el 6 de abril y serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

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La puesta en marcha de esta escuela forma parte de una estrategia más amplia orientada a potenciar la actividad cultural en Mar del Plata, generando nuevas oportunidades de formación y empleo dentro del ámbito artístico.

En ese sentido, la Escuela de Oficios Teatrales no solo busca capacitar, sino también fomentar la creación y producción local, contribuyendo al desarrollo de una industria cultural más sólida y profesionalizada en la ciudad.

Para más información acercarse al Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746 - Galería Sao Local 11), o comunicarse al 223 6708721.

