En horas de la mañana de este martes, personal del Comando de Patrullas intervino en una vivienda del barrio General Pueyrredón, tras un llamado a la central de emergencias 911 que alertaba sobre un episodio de violencia familiar.

Ads

Al llegar al lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 49 años que había insultado y agredido verbalmente a su pareja, de 39 años, y a sus hijos. Durante el procedimiento, la víctima denunció que el sujeto tenía un arma de fuego escondida en la vivienda.

Tras una requisa, los policías hallaron debajo del colchón del imputado un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que fue secuestrada de inmediato.

Ads

Intervino en el caso el fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación del aprehendido por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y su traslado al Palacio de Tribunales.

Puede interesarte

Ads