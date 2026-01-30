Un robo ocurrido en la noche terminó con un joven detenido gracias a la rápida reacción de la víctima y la intervención del Comando de Patrullas.

Según informaron fuentes policiales, el 911 alertó sobre el hurto de una camioneta Peugeot Partner blanca en calle San Juan al 3000. Mientras los móviles se dirigían al lugar, una nueva comunicación indicó que el sospechoso había sido retenido en la esquina de Alvarado y Dorrego.

Al arribar, los efectivos entrevistaron al propietario del vehículo, un hombre de 40 años, quien relató que vio al ladrón llevándose la camioneta, lo siguió en otro auto y, tras una falla mecánica del rodado sustraído, logró reducirlo junto a su sobrino hasta la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento se secuestró dentro del vehículo la mitad de una tijera, de unos 13 centímetros, con la que el imputado habría forzado la cerradura y cortado los cables de encendido.

El aprehendido, domiciliado en Mar del Plata, quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Arévalo, que dispuso la notificación por el delito de robo agravado, el secuestro del elemento utilizado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

