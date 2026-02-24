Un particular episodio se registró esta tarde en el barrio San José, donde el auto de un hombre que escapaba de un control de Prefectura chocó y se prendió fuego. Al lugar acudieron bomberos del Cuartel Centro para evitar mayores daños.

Según se informó oficialmente, el conductor era perseguido por personal de Prefectura y al llegar a Peña y San Luis sufrió un accidente. Si bien el sujeto fue detenido en el lugar, el rodado se incendió.

Personal del Cuartel de Bomberos Centro acudió al lugar del hecho, donde se trabajó para sofocar las llamas. Con esta intervención se evitó que el fuego se propagara hacia una vivienda lindera.

Según indicaron fuentes consultadas, no se reportaron daños mayores, ni hubo que lamentar heridos.

