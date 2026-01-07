Un hombre de 39 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un episodio de violencia y mostrarse hostil con la Policía en inmediaciones de 3 de Febrero y Jujuy, pleno centro de Mar del Plata.

Ads

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando personal de la Comisaría Primera acudió al lugar a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación entre dos personas. Al arribar, los efectivos interceptaron al acusado, quien se tornó agresivo y se resistió al procedimiento al momento de ser identificado.

En ese contexto, un segundo hombre se acercó con la intención de calmar la situación, pero fue golpeado de un puñetazo por el imputado. A pesar de la agresión, no se constataron lesiones.

Ads

Puede interesarte

Tras lo sucedido, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente Daniel, quien dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad del acusado.

Ads