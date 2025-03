En las últimas horas, UTHGRA Mar del Plata denunció que la cocina del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Oscar Alende" se encuentra en “paupérrimas” condiciones, lo cual perjudica directamente no solo a trabajadores del área sino a pacientes y profesionales del lugar.

Además destacaron que atraviesan falta de personal, vacaciones atrasadas y condiciones laborales peligrosas, luego de un grave episodio en donde un trabajador se electrocutó este martes.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Pablo Santin, secretario general UTHGRA, quien explicó que en el caso de no solucionar la demanda con la empresa concesionaria del lugar, realizarán medidas de fuerza. Según detallaron, “está en un estado deplorable y la empresa Friends Food S.A. sigue sin dar respuestas”.

"Las condiciones son realmente pésimas pero este es un reclamo de vieja data que venimos planteando hace muchos meses. Es una situación que atraviesan los trabajadores en donde las condiciones edilicias son deplorables, está todo roto, no funciona nada, los baños y los vestuarios son una vergüenza. Y de todo esto, el punto cúlmine sucedió ayer en donde un trabajador se electrocutó durante varios segundos pegado con una máquina y de milagro no murió", indicó.

"Esto nos genera muchísima preocupación porque en sí, si uno tiene la oportunidad de ir y ver como se trabaja ahí, hasta parece un lugar de locación de una serie de terror porque las condiciones son paupérrimas. Es vergonzoso ver la situación en donde trabajan y en las condiciones que le cocinan a los pacientes del Hospital y a los médicos", aclaró.

"Si hay algo que tenemos en claro, es que intentamos evitar un daño directo pero no se puede seguir trabajando de esta manera porque no se respetan ninguna de las garantías de los sistemas de seguridad. Los trabajadores corren peligro, como sucedió ayer en donde de milagro no pasó a mayores. Las canillas, los baños son un asco desde donde se lo ve. Esto afecta a entre 30 y 40 empleados directos, solo hablando del Hospital", describió.

Y a modo de conclusión expresó que "si no se toman medidas de inmediato, es muy difícil garantizar el servicio de comidas de los próximos días. Detrás de esto, hay una empresa que tiene la responsabilidad por poseer la concesión. Esto como cuando alguien alquila un local gastronómico, uno mismo tiene que refaccionarlo, tenerlo en condiciones y respetar todas las normativas de seguridad. Hace tiempo le venimos reclamando esto pero no nos escuchan y lamentablemente tuvo que pasar algo grave para que la situación llegue a mayores".