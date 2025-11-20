En la madrugada un joven fue aprehendido en el barrio San Cayetano, luego de ser sorprendido dentro de un taxi que se encontraba guardado en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió , cuando personal policial de la Comisaría 12 realizaba una recorrida preventiva.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos visualizaron al sospechoso dentro del vehículo y procedieron a su detención inmediata. Antes de ser detenido, el joven intentó descartar herramientas que había llevado consigo al ingresar a la propiedad, lo que reforzó la sospecha de que su intención era cometer un hurto.

Pese a la maniobra, no se constataron faltantes dentro del taxi ni daños visibles en el interior del vehículo. De todos modos, el ingreso a la propiedad configuró el agravante de escalamiento, motivo por el cual intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro.

El joven permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación sobre las circunstancias en que ingresó a la vivienda y los objetos que intentó descartar al ser descubierto.

