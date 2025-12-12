Una mujer de 28 años fue aprehendida durante la madrugada de este jueves tras ser sorprendida cuando intentaba robar un teléfono celular en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor en el Hotel Breda, situado en Gascón al 2000. A partir de un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas junto con efectivos de la Comisaría Segunda se presentaron en el lugar, donde se entrevistaron con un hombre de 43 años.

Según relató la víctima, se encontraba descansando en su habitación cuando escuchó ruidos en la puerta y, al mirar, observó a una mujer que le sustrajo su teléfono celular, un Motorola Moto G5 Plus de color azul. Luego del hecho, la sospechosa ingresó a una habitación contigua y se negó a abrir la puerta.

Ante esta situación, el damnificado solicitó ayuda al personal de recepción, que dio aviso a la Central de Emergencias. Minutos después, los efectivos lograron aprehender a la mujer, quien tenía el celular robado entre sus pertenencias.

De acuerdo a lo establecido, la imputada había ingresado al hotel tras violentar la ventanilla de la puerta de servicio del alojamiento.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso que la mujer sea notificada de la formación de causa por el delito de tentativa de robo y trasladada a sede judicial.

