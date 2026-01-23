Un llamado a la Central de Emergencias 911 movilizó durante la madrugada al personal de la Comisaría 4ta hacia una vivienda del barrio Villa Primera, donde se registró un hecho de violencia que terminó con una mujer aprehendida.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 70 años con lesiones en la cabeza, quien relató que momentos antes había sido atacado mientras dormía. Según su testimonio, se despertó con su expareja encima suyo, golpeándolo con un palo de amasar.

La agresora, una mujer de 46 años, habría ingresado al domicilio utilizando una llave que posee el hijo que ambos tienen en común. Tras el procedimiento policial, fue aprehendida en el lugar.

Del hecho tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la María Isabel Sánchez, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo” y su posterior presentación en sede judicial.

