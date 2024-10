Con motivo de la nueva sección llamada “Entrevistas con voz” del programa “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Julián Rodríguez contó su experiencia como fotógrafo, reportero gráfico, docente e investigador.

La fotografía es "un modo de vida, cuando empecé con esto tenía planes de seguir con ingeniería, estaba en la secundaria me topé con una materia que se llama metalografía donde mirás por un microscopio y fotografías. Una cosa maravillosa", declaró.

“Empezaba a tener sentido por qué teníamos materias como química, ahí empezás a ver algo que a ojo no se puede que es la estructura de los metales, pero además como una realidad que aparentemente es una cosa también puede ser otra”, continuó.

A partir de esta forma de ver la vida, “ingresé fijándome las condiciones de luz, cuando entré me fijé dónde estaba la cámara, cómo era la inclinación, sospecho cuál es el fondo, si la diferencia tonal es la correcta o no. Pero no con ánimos de crítica, disfruto de ver cosas horribles solo porque la condición de luz es hermosa”.

Esto se debe a que “cuando la luz está bien hace que las cosas sean fácil de percibir y la mirada puede quedar mucho tiempo, un movimiento armónico que se parece a la armonía que debemos tener para la introspección”.

En este sentido contó que “yo tuve muchas expectativas en relación con la fotografía, algunas fueron cumplidas y otras no. De esas terribles derrotas, tengo grandes aprendizajes. Quise ser fotógrafo en Yugoslavia durante la guerra y me dio miedo, estuve e hice lo posible por irme pronto”.

“Quise hacer fotos en el nacimiento de mi hija y no pude, en de mi hijo sí pude y entonces no vi el nacimiento de mi hijo”, agregó.

Asimismo, “pude fotografiar el cadáver de mi madre salida de la morgue porque el flaco me hizo la gauchada de abrirme el cajón en la vereda. La dificultad tiene que ver con el objeto, la fotografía no es más fácil o difícil según los elementos, tiene que ver con si podemos concretar o no el deseo que nos impulsa a hacerlo”, reflexionó.

