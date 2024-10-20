Con buen humor, “Corcho” Bottiglieri destaca que no tiene que haber diferencias con cómo uno es fuera y adentro del trabajo: si bien es profesor de Educación Física, su actividad como conductor de eventos lo ha convertido en una figura singular de la ciudad. De esa manera se enfrenta también a Entrevistas con Voz, la cálida charla con Roberto Curri que se puede escuchar semanalmente en Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

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“Pispeo”, eso dice Bottiglieri que es clave en su trabajo: “Uno pispea a donde va. Siempre hay un pispeo permanente de lo que uno se encuentra. Tanto cuando vamos a cualquier tipo de evento o en mi clase, porque lo importante de esto es no separar lo que uno es fuera y dentro del trabajo. La observación es clave, por eso decimos que somos improvisadamente organizados”.

El entrevistado resaltó la forma en su emprendimiento, Recórcholis, se fue reconvirtiendo con el paso del tiempo: “Lo que me ayudó a transformarlo es la gente con la que nos fuimos juntando. La marca creció por los demás. Que uno pueda poner la energía en donde tiene que poner la energía, por ejemplo en crear un contenido. Uno también se va aggiornando”.

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En cuanto a su trabajo, Bottiglieri señala que es importante “la inmediatez” y que “los que antes era un show de 40 minutos hoy son intervenciones más cortas”. Y asegura que una de las cosas que permite animar eventos es “entrenar mucho la memoria” y que eso es importante “para la empatía”.

“Lo que me dio el stand up en su momento me permitió, no digo que desarrollar un monólogo, pero sí generar un cambio de cara del invitado. Pasás de la cara no tan buena a la mueca del que está mirando, y ahí uno se relaja. Pero nunca me pasó que tuviera ganas de irme de ahí”, aseguró.

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