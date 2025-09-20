El Concejo Deliberante distinguió al maestro Guillermo Becerra con el título de “Vecino Destacado” en una ceremonia en la que se destacó “su extensa trayectoria en el ámbito de la cultura y su compromiso con la difusión, promoción e interpretación de nuestro patrimonio cultural a lo largo de los años”.

Becerra, figura destacada en el ámbito musical, se formó en violín y Dirección Orquestal en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde obtuvo los títulos de Licenciado (1975) y Profesor en Dirección Orquestal (1976).

Su formación continuó en el extranjero con una beca de cuatro años en la Hochschule für Musik de Friburgo, Alemania, donde logró el más alto diploma alemán en Dirección Orquestal y dirigió orquestas juveniles. Además, perfeccionó sus estudios en la Accademia Musicale Chigiana de Siena, Italia, y en Música de Cámara en Raumberg, Austria.

A lo largo de su carrera, Becerra asumió roles de gran relevancia en Mar del Plata. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata (1970-1985) y de la Banda Sinfónica Municipal (2001-2015), cargos obtenidos por concurso. También lideró la Orquesta Infanto-Juvenil de la Municipalidad de General Pueyrredon hasta mediados de 2016.

Actualmente, es profesor en el Conservatorio Luis Gianneo y, desde 1987, integrante del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bajo su dirección, han actuado solistas de renombre internacional como Bruno Gelber, Sergio Tiempo, Manuel Rego, Elsa Púppulo, Christine Walevska, María Kliegel, Fernando Hasaj, Gottfried von der Goltz, Olaf Reimers, Ludwig Hampe, Tomás Tichauer, Marco Pierobon, Fabiana Bravo, Darío Volonté y Alan Kovacs, consolidando su prestigio como un referente en la escena musical.

Impulsado por la concejal Eva Ayala, el reconocimiento fue otorgado en presencia del director general de Cultura del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).