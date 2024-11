Antes del último encuentro oficial del año, Lionel Scaloni dio la habitual conferencia de prensa previa a los partidos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde confirmó a Nicolás Tagliafico para jugar mañana ante Perú en la Bombonera.

"Tagliafico no tendrá problemas para estar", afirmó el técnico del combinado nacional. Y es una buena noticia para la Selección, ya que con las bajas de Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Germán Pezzella y Lisandro Martínez, la defensa había quedado desmantelada.

A su vez, el pujatense también confirmó que seguirá jugando con línea de cuatro. Cuando le consultaron por la posibilidad de armar una zaga con tres marcadores centrales, respondió: "No la veo".

Y de cara al futuro, dejó un par de frases importantes. Una para sus futbolistas: "Necesitamos que todos jueguen en sus clubes". Y la otra, en referencia a la chance de armar una selección del fútbol local: "Es complicado armarla por el calendario".

"El equipo dio buenas sensaciones cada vez que perdimos", comentó luego de analizar cómo se levanta tras una nueva caída.

"El año de Leo es el de un jugador que ha estado en un montón de partidos, es difícil que esos jugadores estén al cien por cien, lo veo bien", dijo sobre Messi. Y después aseguró que no le preocupa la posición en la tabla ni el ránking, los dos puestos que pone en juego mañana Argentina frente a Perú.

La Selección Argentina enfrentará mañana desde las 21 a Perú en La Bombonera, por la decimosegunda fecha de las Eliminatorias. El partido se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Así se jugará la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia vs. Paraguay (17 horas)

Colombia vs. Ecuador (20 horas)

Argentina vs. Perú (21 horas)

Chile vs. Venezuela (21 horas)

Brasil vs. Uruguay (21.45 horas)