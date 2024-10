Dice bien su director Willy Landin que Cyrano es como “una buena película de domingo a la tarde”. En el comienzo, una proyección sobre el telón del Teatro Tronador BNA nos presenta los créditos de la obra como si fuera una de esas películas clásicas que veíamos en la tele los domingos a la tarde de hace muchos años. Un poco ese es el juego de la obra basada en el inoxidable texto de Edmond Rostand, volver a los clásicos, encontrar ahí una nobleza extinta en este presente cínico y misantrópico, y por algo más de dos horas y media meternos en un universo de gestos y acciones que se corresponden con la búsqueda del heroísmo, la belleza y la humanidad.

Tras un ensayo abierto a sala llena el miércoles, el debut de este jueves mantuvo la tónica de sala completa, como ocurrirá en las funciones de viernes y sábado, con tickets agotados desde hace varios días. El fervor por la puesta del Teatro San Martín que hará temporada en la ciudad con 60 funciones es una devolución a una producción generosa en escenografía y vestuarios, y con un elenco que le pone todo el cuerpo (y la lengua a un texto escrito mayormente en verso), sobresaliendo claramente la figura de Gabriel “Puma” Goity como el impar Cyrano de Bergerac.

La obra habla de la búsqueda del amor más allá de la superficie de los cuerpos y pone en el centro a Cyrano, un personaje tan arrogante como habilidoso con la espada y la lengua (ambas muy afiladas y cortantes), pero a la vez torturado por una ausencia de belleza sintetizada en una nariz grotesca, centro de las burlas. Su amor por Roxane, uno de los amores más grandes de la historia del teatro universal, sólo puede ser expresado como escritor fantasma de los versos que recita torpemente Christian de Neuvillette, contracara exacta de nuestro héroe: un hombre bello, pero escasamente virtuoso. El triángulo amoroso transita sobre la comedia y el drama.

Puede interesarte

La puesta de Landin respecta la obra original construida en cinco actos y si bien se establece como una pieza de teatro clásico, utiliza algunos recursos más modernos como proyecciones y elementos narrativos que sirven para el desmontaje y montaje del escenario entre acto y acto. Y sabe encontrar la fuerza del texto especialmente en dos monólogos perfectamente ejecutados por Goity, uno el que lo muestra recitando bajo el balcón de Roxane y que es un gran pase de vodevil que vira hacia el drama romántico, y otro hacia el final, donde lo épico se da la mano con lo prosaico. En esa última escena, Goity y Abadi se lucen y emocionan con la respiración trágica que alcanza el texto.

APLAUSOS DE PIE

La calidad de Cyrano fue agradecida por un público de pie y con una catarata de aplausos, que obligó a los intérpretes a varios agradecimientos, antes de que el telón del Tronador BNA se cerrara definitivamente. “Hermosa, la verdad que hermosa, una maravilla el trabajo que hace Goity. Todos están muy bien, pero lo de él es maravilloso”, dijo una espectadora a El Marplatense, luego de terminada la función.

Obviamente que la apuesta con la producción de Cyrano es algo que no pasa desapercibido en todos los que ven la obra. “Nos gustó todo, la escenografía, el vestuario. Todo es súper recomendable. No hay razón para no venir a verla”, confió otra de las personas que colmaron este jueves la sala céntrica.

Puede interesarte

Para otra de las espectadoras el final la dejó sin respiración: “Genial, me emocioné muchísimo. La puesta en escena es espectacular. Lo del Puma Goity es sin palabras, es un lujo para Mar del Plata”.

Y los elogios continuaron en la voz de otro de los espectadores, quien aseguró que llegó “con una expectativa, pero fue superada y me voy lleno. Con una sensación de que esta va a ser la obra de la temporada en Mar del Plata. No va a dejar de ganar un premio. Todo el esfuerzo que han hecho aquí es impresionante. Increíble la sensación que tengo”.