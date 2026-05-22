Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de participar en una violenta entradera ocurrida en una casa del barrio Florencio Sánchez, donde una mujer de 72 años fue reducida y atada por delincuentes que ingresaron al inmueble tras romper accesos y cortar una reja.

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El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas en el marco de los operativos preventivos dispuestos para reforzar la seguridad ante delitos modalidad “entraderas” y “escruches”.

Todo ocurrió cerca de las 3:35 en Génova al 6100, cuando efectivos observaron un Ford Fiesta gris plata estacionado con un hombre en el interior. Mientras realizaban la identificación, los policías escucharon gritos provenientes de una vivienda lindera y advirtieron que se estaba desarrollando un robo.

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Según informaron fuentes policiales, el detenido había llegado al lugar junto a otros dos hombres que ingresaron a la casa luego de violentar los accesos. Dentro del inmueble se encontraban una mujer de 72 años y un hombre de 85, ex policía retirado, quienes fueron amenazados mientras los delincuentes robaban dinero en efectivo y un teléfono celular.

La investigación preliminar determinó que la jubilada fue atada por los asaltantes, mientras que el otro ocupante de la vivienda permanecía retenido. Al notar la presencia policial, dos de los sospechosos escaparon por los fondos de la propiedad y continúan prófugos.

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Durante el operativo también se secuestró el vehículo utilizado por los acusados, un Ford Fiesta que tenía colocada una patente correspondiente a otro rodado. Posteriormente, se comprobó que el auto poseía pedido de secuestro activo desde el 21 de mayo por un hecho denunciado en la Comisaría Sexta de Mar del Plata.

Además, los efectivos incautaron un teléfono celular Samsung Galaxy A04, una gorra, un pasamontañas y guantes que habrían sido utilizados durante el asalto.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso actuaciones por “Robo agravado en poblado y en banda” y “Encubrimiento”. El detenido será trasladado a sede judicial para prestar declaración.

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