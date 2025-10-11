Un enfurecido hombre de 27 años fue imputado esta madrugada por un hecho de violencia ocurrido en el centro marplatense, cuando en medio de una gresca con otras personas pateó y tiró dos motos que estaban estacionadas.

El hecho ocurrió en Moreno al 2200 y personal de la Subcomisaria Casino tuvo que tomar intervención a raíz de una confrontación entre varias personas.

Precisamente en ese contexto es que uno de los que se estaban peleando, pateó dos motos que estaban estacionadas sobre la vereda, arrojándolas al suelo y ocasionándoles diversos daños.

En el caso tomó intervención la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quien ordenó se imputé al detenido por el delito de “daño”, instándolo a que comparezca ante audiencia en Tribunales.

