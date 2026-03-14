Especialistas difundieron información actualizada sobre la endometriosis en el marco del Día Mundial de la Endometriosis, que se conmemora cada 14 de marzo, y destacaron que entre el 50% y el 70% de las mujeres que padecen esta enfermedad pueden lograr un embarazo espontáneo.

Ads

La endometriosis es una patología ginecológica que afecta entre el 10% y el 15% de las mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrial fuera de la cavidad uterina, lo que puede generar inflamación persistente, dolor pélvico y afectar la fertilidad al alterar procesos como la ovulación, el transporte tubárico y la implantación.

Las manifestaciones clínicas varían ampliamente: desde casos asintomáticos hasta cuadros con dolor pélvico severo, dismenorrea incapacitante, dispareunia y un impacto significativo en la calidad de vida.

Ads

De acuerdo con estudios recientes, entre el 30% y el 50% de las mujeres con endometriosis presenta dificultades para lograr un embarazo de forma natural. Factores como la edad, el grado de la enfermedad y la afectación de las trompas de Falopio o de la reserva ovárica influyen en las probabilidades de concepción. En los casos en los que el embarazo espontáneo no se logra, las técnicas de reproducción asistida -como la inseminación artificial o la fecundación in vitro- ofrecen alternativas terapéuticas eficaces.

Puede interesarte

Otro estudio reciente analizó el abordaje diagnóstico de la enfermedad en la consulta ginecológica inicial y destacó la importancia de una evaluación integral que combine historia clínica detallada, examen físico y estudios por imágenes, especialmente la ecografía transvaginal con protocolos específicos.

Ads

“Si bien no todas las mujeres con esta patología presentan infertilidad, la evidencia demuestra que el diagnóstico tardío y la progresión pueden comprometer la reserva ovárica y la función reproductiva. Detectar la enfermedad en etapas tempranas permite iniciar tratamientos que controlen su avance, evitar daños estructurales en los ovarios y órganos pélvicos, y planificar estrategias reproductivas acordes a cada etapa de la vida”, explicó la médica especialista en ginecología Florencia Gauthier.

Los tratamientos con progestágenos actúan reduciendo el efecto de los estrógenos y limitando el crecimiento del tejido endometrial, lo que permite disminuir la inflamación y el dolor característicos de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

En los últimos años, además, la evidencia científica y las guías clínicas internacionales impulsaron un cambio de paradigma en el diagnóstico de la endometriosis. Actualmente, la laparoscopía dejó de ser el primer método diagnóstico y se reserva para casos seleccionados con síntomas persistentes, fracaso terapéutico o sospecha de compromiso severo.

Ads

Puede interesarte

El enfoque actual prioriza la evaluación clínica integral y el uso de métodos por imágenes no invasivos, como la ecografía transvaginal con protocolos dirigidos y la resonancia magnética, que permiten identificar la enfermedad y planificar el tratamiento sin recurrir de forma temprana a la cirugía.

“El diagnóstico de la endometriosis ha evolucionado hacia un modelo más temprano, menos invasivo y centrado en la paciente. Durante mucho tiempo, la normalización del dolor y la creencia de que solo podía confirmarse mediante cirugía contribuyeron a retrasos significativos en la identificación de la enfermedad”, agregó Gauthier.