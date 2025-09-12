Endocrinólogos en formación de todo el país se reúnen en un encuentro nacional en Mar del Plata
La Fundación Médica de Mar del Plata, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la Sociedad Argentina de Federaciones de Endocrinología (FASEN) organizan este importante evento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el Hospital.
Con la presencia de destacados profesionales, el Encuentro Nacional de Endocrinólogos en Formación (ENAEF) se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el Hospital Privado de Comunidad (HPC).
El encuentro es organizado por la Fundación Médica de Mar del Plata y el HPC, en conjunto con la Federación Argentina de Sociedades en Endocrinología (FASEN) y con el apoyo de Montpellier.
El programa científico incluye conferencias, talleres, mesas redondas y espacios de discusión de casos clínicos que permitirán abordar problemáticas actuales de la especialidad.
Entre los principales ejes temáticos figuran la fisiología del metabolismo fosfocálcico, la salud ósea en poblaciones específicas, la enfermedad ósea asociada a la enfermedad renal crónica y el manejo de la deficiencia de vitamina D.
También se tratará la osteoporosis posmenopáusica, con especial atención en la estratificación de riesgos y el uso racional de osteoformadores. Y se debatirán enfoques de tratamiento y actualización de criterios clínicos.
Durante dos jornadas, destacados profesionales, entre ellos el Doctor Daniel Moncet del HPC, autoridades de FASEN y especialistas invitados de otras instituciones, compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes.
Desde la Fundación Médica de Mar del Plata destacaron que este encuentro nacional en el HPC es una oportunidad valiosa para que los futuros especialistas puedan capacitarse, compartir experiencias y desarrollarse en un ámbito académico de gran nivel y con un enfoque multidisciplinario.
