En el marco del conflicto universitario nacional, docentes y no docentes realizan durante este martes y miércoles dos nuevas jornadas de paro en defensa de los salarios y de la universidad pública.

En ese contexto, este miércoles a las 16:30 concentrarán en las puertas del rectorado para además, sumarse a la medida de fuerza que realizarán organizaciones sociales y sindicatos, en contra de la Ley de Bases y desde las 17 estarán presentes en las puertas del Municipio.



Sobre esto, el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti dialogó con El Marplatense y expresó: "El complejo universitario está prácticamente desierto. Demuestra una vez más, un respaldo a una medida que fue tomada en principio por siete federaciones, las seis que representan a los docentes y la de los no docentes. Motivada porque además de los múltiples desencuentros que venimos teniendo, el propio gobierno generó una expectativa de que el jueves pasado iba a haber una reunión pero no se produjo. A la anterior que fuimos citados y Pettovello dijo que no tenía nada porque el Ministro de Economía estaba de viaje pero 10 día después pasó lo mismo".

"En esta misma semana pasó otra cosa increíble porque los rectores fueron citados por el Secretario de Ciencia y Tecnología y cuando fueron, les dijeron que los iban a recibir pero que él ya había renunciado. Es increíble lo que pasa con el gobierno nacional, se cae a pedazos", sentenció.

"Estamos preocupados por nuestra situación. Perdimos muchísimo en la cuestión salarial, no podemos ni siquiera tener reuniones para recomponer. Resolvimos que durante la próxima semana, que carga tantos feriados, vamos a encuestar a los docentes para ver con qué base y sustento contamos para accionar a futuro. Ese va a ser nuestro plan, consultar y luego en una asamblea con los delegados, definir las medidas a seguir", finalizó Sanllorenti.