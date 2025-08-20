Un hombre de 36 años que fue encontrado hoy revolviendo los residuos patológicos en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) fue demorado por la Policía y al ser identificado se comprobó que se trataba de un prófugo de la Justicia.

Ads

El hecho ocurrió cuando los efectivos, durante una recorrida por el lugar, observaron al imputado revolviendo bolsas en el predio del nosocomio. Al intentar identificarlo, el hombre “emprendió la fuga raudamente”, según informaron las autoridades, pero fue alcanzado a pocos metros del lugar.

Tras verificar su identidad, se constató que el individuo tenía un pedido de captura activa por el delito de “robo en grado de tentativa”, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1.

Ads

Puede interesarte

Luego de dar aviso a la autoridad judicial competente, se dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°15 de Batán.

Ads