Una persona fue hallada sin vida en un terreno baldío en la zona de las calles García Lorca y Rufino Inda, barrio Las Heras.

Según la información aportada por fuentes oficiales, el cuerpo presentaba grandes quemaduras, tenía una soga en el cuello y las manos en la espalda.

La fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, es la encargada del caso.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona, pero policía científica se encuentra trabajando para recopilar datos y pruebas que comprueben su identidad.

Una vecina de la zona declaró en diálogo con El Marplatense que "es un misterio. La zona es totalmente descampada y muy poco iluminada. Se hacen microbasurales a cielo abierto y no hay cuidados".

EN DESARROLLO.-