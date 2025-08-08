Encontraron un cuerpo en el barrio Las Heras: estaba incinerado, con una soga al cuello y las manos en la espalda
La fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, es la encargada del caso.
Una persona fue hallada sin vida en un terreno baldío en la zona de las calles García Lorca y Rufino Inda, barrio Las Heras.
Según la información aportada por fuentes oficiales, el cuerpo presentaba grandes quemaduras, tenía una soga en el cuello y las manos en la espalda.
Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona, pero policía científica se encuentra trabajando para recopilar datos y pruebas que comprueben su identidad.
Una vecina de la zona declaró en diálogo con El Marplatense que "es un misterio. La zona es totalmente descampada y muy poco iluminada. Se hacen microbasurales a cielo abierto y no hay cuidados".
