Nicolás Duarte, el joven de 18 años que permanecía desaparecido desde el sábado tras retirarse de un local bailable en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, fue hallado sin vida por buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde se presume que cayó.

La búsqueda se había intensificado en los últimos días, con rastrillajes en la zona y reclamos públicos por parte de familiares y allegados, quienes realizaron cortes de calle para exigir su aparición con vida. La intervención policial se mantuvo activa desde el momento de la denuncia, con despliegue de personal especializado y relevamiento de áreas cercanas.

Según fuentes oficiales, Duarte había asistido al boliche Egipto durante la madrugada del sábado. Cerca de la 01:00, se trasladó al lugar en un vehículo solicitado por aplicación. Permaneció allí hasta pasadas las 04:00, momento en que fue retirado por personal de seguridad del establecimiento. Desde entonces, emprendió el regreso a pie y no se supo más de él.

La causa continúa en investigación, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Fuente: con información de Noticias Argentina

