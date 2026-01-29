Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en Los Ángeles, fue encontrada muerta en las últimas horas, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación. La noticia generó una fuerte conmoción tanto en su entorno cercano como en la comunidad argentina, que seguía con atención el caso.

La joven estaba desaparecida desde el 21 de enero, cuando vecinos la vieron subirse a un auto solicitado mediante una aplicación de viajes. Desde ese momento, no volvió a tener contacto con su familia, que reside en la Argentina, y se activó un operativo de búsqueda por parte de la policía local.

Según relató Milagros, su prima, el último contacto que tuvieron fue a través del celular. “Hasta el mediodía el teléfono estaba prendido. Después se apagó y no supimos más nada”, explicó. El último mensaje de Narela fue dirigido a su madre, a quien le avisó que se iba a trabajar.

Narela había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. El último viaje fue en junio de 2024 y decidió quedarse tras asistir al casamiento de una amiga. Era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar, pero había optado por probar suerte en el exterior “para poder progresar”, según contó su prima.

Ante la falta de noticias, la familia realizó denuncias formales, recurrió al consulado argentino y difundió la búsqueda en redes sociales. “No estaba detenida ni había sido deportada. En Migraciones no figuraba nada”, señalaron.

Ahora, la investigación se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar el vehículo en el que fue vista por última vez y reconstruir su recorrido. El padre de la joven viajó a Estados Unidos para colaborar con las autoridades y avanzar en el acceso a ese material clave.

El caso continúa bajo investigación y se aguarda información oficial sobre las causas y circunstancias de la muerte.

Fuente: TN