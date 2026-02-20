Un allanamiento en un domicilio del barrio La Herradura culminó con el secuestro de autopartes correspondientes a una moto que había sido robada hace más de un año. Por el hecho quedó imputado un hombre de 29 años.

Personal de la Comisaría Novena, junto a grupos operativos de la Comisaría Tercera y la Comisaría Decimosegunda, y un perito verificador participaron del allanamiento en Moreno 11600.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de autopartes correspondientes a un motovehículo Yamaha Elite 125, entre ellas plásticos, parte del motor con numeración suprimida, horquilla con rueda, instalación eléctrica y tablero instrumental. Los elementos incautados están vinculados a un robo ocurrido 1 de enero del año pasado en Olavarría 3950.

El imputado, un hombre de 29 años, fue notificado de la formación de la causa por el delito de encubrimiento y se dispuso su libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Intervinieron la Fiscalía N°6, a cargo de Romina Díaz, y el Juzgado de Garantías N°04, a cargo de Juan Tapia.

