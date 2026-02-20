Encontraron desguazada una moto que había sido robada hace más de un año
Fue durante un allanamiento en el barrio La Herradura. Por el hecho quedó imputado un hombre de 29 años.
Un allanamiento en un domicilio del barrio La Herradura culminó con el secuestro de autopartes correspondientes a una moto que había sido robada hace más de un año. Por el hecho quedó imputado un hombre de 29 años.
Personal de la Comisaría Novena, junto a grupos operativos de la Comisaría Tercera y la Comisaría Decimosegunda, y un perito verificador participaron del allanamiento en Moreno 11600.
Durante el procedimiento se procedió al secuestro de autopartes correspondientes a un motovehículo Yamaha Elite 125, entre ellas plásticos, parte del motor con numeración suprimida, horquilla con rueda, instalación eléctrica y tablero instrumental. Los elementos incautados están vinculados a un robo ocurrido 1 de enero del año pasado en Olavarría 3950.
El imputado, un hombre de 29 años, fue notificado de la formación de la causa por el delito de encubrimiento y se dispuso su libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Intervinieron la Fiscalía N°6, a cargo de Romina Díaz, y el Juzgado de Garantías N°04, a cargo de Juan Tapia.
