Los motochorros asesinos se dedicaban a robar y desguazar motos

Lo confirmó el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien está al frente de la investigación por el homicidio de Tomás Carlos Marcos, de 62 años, ocurrido el martes por la noche en el macrocentro. El joven detenido ya contaba con un antecedente por otro robo similar que tuvo lugar el mes pasado.