Encontraron desguazada una moto que había sido robada hace más de un año
Fue durante un allanamiento en el barrio La Herradura. Por el hecho quedó imputado un hombre de 29 años.
Fue durante un allanamiento en el barrio La Herradura. Por el hecho quedó imputado un hombre de 29 años.
Lo confirmó el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien está al frente de la investigación por el homicidio de Tomás Carlos Marcos, de 62 años, ocurrido el martes por la noche en el macrocentro. El joven detenido ya contaba con un antecedente por otro robo similar que tuvo lugar el mes pasado.