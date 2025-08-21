Las inclemencias climáticas obligaron a la postergación y luego la suspensión del partido que protagonizaron por los octavos de final del WTA 250 de Cleveland la marplatense Solana Sierra y la francesa Elsa Jaquemot.

Ads

Finalmente fue triunfo para la jugadora europea que tiene un récord invicto enfrentando a la argentina, ya que en las tres ocasiones en las que se cruzaron profesionalmente; se quedó con el triunfo.

Fue una semana complicada porque luego de su gran debut en el cuadro principal con victoria ante la británica Kartal, Solana tenía programado el partido ante Jaquemot el martes. Sin embargo, las lluvias obligaron a que se pasar el duelo para el miércoles.

Ads

No se quedó allí la extraña historia del partido porque se empezó a jugar ayer, pero luego de un 7-5 para la francesa y cuando estaba 1-0 Sierra en la segunda manga, otra vez se debió suspender inicialmente y luego postergar.

Hoy llegaría el momento de la definición del partido, donde fueron hasta el tie break y fue derrota por 7-6 (2), luego de 2 horas y 6 minutos de juego neto, pero dos días de acción que fueron distintos para las protagonistas dentro de la cancha.

Ads

Ahora las energías de la marplatense estarán puestas en su debut por el US Open que será ante Sorana Cirstea de Rumania; buscando hacer un buen papel en su Grand Slam preferido y el último de la temporada.