En un partido que se jugó en dos días, Solana Sierra perdió en Cleveland
La marplatense Solana Sierra perdió ante la francesa Elsa Jaquemot por 7-5 y 7-6 (2) en la segunda ronda del WTA 250 de Cleveland.
La marplatense Solana Sierra perdió ante la francesa Elsa Jaquemot por 7-5 y 7-6 (2) en la segunda ronda del WTA 250 de Cleveland.
El próximo 29 de agosto, Lucas Bastida peleará en Estados Unidos en lo que será su primera pelea fuera del país, una oportunidad que había estado esperando. Será enfrentandose con Charles Conwell en una velada con distintas particularidades.
El marplatense Lucas “El Tornado” Bastida podrá cumplir su sueño de pelear en el exterior y específicamente en Estados Unidos donde había tenido una oportunidad previa que se había caído. Será en Cleveland el 28 de agosto ante el invicto Charles Conwell.