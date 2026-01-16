AHF Argentina realizará este sábado 17 la novena edición de La Noche de los Testeos, una jornada nacional de prevención y diagnóstico que se llevará a cabo mediante testeos rápidos de VIH y sífilis, acciones informativas y entrega gratuita de preservativos en distintos puntos del país. En Mar del Plata será de 19:00 a 23:00 en el Centro Comunitario de Salud Sexual (Corrientes 2366).

La iniciativa surge en un contexto sanitario preocupante: según el último relevamiento del Ministerio de Salud, en Argentina se notifican alrededor de 6900 nuevos diagnósticos de VIH por año y el 49 % de ellos se detecta de manera tardía, lo que dificulta el acceso oportuno a tratamientos y estrategias de prevención efectivas.

Durante la jornada, AHF Argentina, junto a organizaciones aliadas, desarrollará actividades gratuitas y confidenciales que incluirán testeos rápidos de VIH, puestos de consulta e información y distribución de preservativos de su marca Love, con el objetivo de ampliar el acceso al diagnóstico y promover el cuidado de la salud sexual.

Según el Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, se estima que en el país viven unas 140.000 personas con VIH, de las cuales el 13 % desconoce su diagnóstico, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las campañas de concientización y el acceso al testeo.

En relación con la importancia del diagnóstico temprano, la directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, Natalia Haag, afirmó que esta actividad “busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país. Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral Indetectable e Intransmisible”.

El test rápido de VIH requiere solo un pinchazo en el dedo, una gota de sangre y aproximadamente 20 minutos para obtener el resultado, sin necesidad de ayuno. Además, la instancia de testeo permite acceder a información sobre métodos de prevención como la PrEP y la PEP, preservativos y lubricantes gratuitos, diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual y atención médica especializada.