El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Mar del Plata invitan a la comunidad al 2º Encuentro con Nuestra Ciencia, una jornada abierta y gratuita dedicada a explorar la ciencia local mediante juegos, experiencias interactivas y actividades para todas las edades. Será el 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00, en el Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta invita a jugar, experimentar, explorar y descubrir la ciencia que se genera en la ciudad. El público podrá participar en diversas actividades, como salas de escape, trivias, espacios inmersivos, acertijos, exploraciones microscópicas y juegos especialmente diseñados para los chicos.

Desde la organización se señaló que la entrada es libre y gratuita, pero igualmente se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero para desayuno o merienda, que será destinado a instituciones y comedores barriales.

El encuentro busca visibilizar la ciencia local, acercar a la comunidad con quienes integran el sistema científico marplatense, despertar vocaciones y promover la cultura científica en la región.

