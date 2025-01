La Liga Profesional de Fútbol ha hecho público en las últimas horas un recordatorio a los clubes de Primera División sobre el estado de los campos de juego, justo antes de que Aldosivi este jueves enfrente desde las 17 en el Minella a Defensa y Justicia por la Fecha 2 del Torneo Apertura.

La controversia ya estaba instalada por el estado en el cuál había quedado el césped luego de que se realizara, el pasado sábado, el recital de Emilia Mernes; pero ahora se hace hincapié en que la organización podría incluso hacer que los equipos cambien sus localías.

En un comunicado que volcó en las redes sociales la LPF se indica que “hasta el momento, se disputaron 21 partidos y en varios casos los terrenos se exhibieron condiciones alarmantes, poniendo en riesgo la integridad de los futbolistas, árbitros y hasta el espectáculo mismo”.

También se especifica que existe una reglamentación vigente que obliga a los clubes a presentar un campo de juego en óptimas condiciones para los protagonistas y para el beneficio además del espectáculo.

Dado los malos estados de varios campos de juego, la LPF ha advertido a los clubes para que mejoren las condiciones, con el riesgo de que sean pasibles de un cambio de escenario, más allá de las multas pertinentes.

Por otro lado, afirman que es posible no sólo la aplicación de multas económicas, sino también la chance de cambiar la localía de aquellos clubes que no presenten un campo de juego en condiciones, algo que a Aldosivi lo podría perjudicar muchísimo: "No es la intención llegar a este extremo, pero por la salud física de los protagonistas y el daño evidente al espectáculo, se evaluará concretamente esta posibilidad en los próximos encuentros”, agrega el comunicado.

El caso más claro ha sido el de Vélez Sarsfield que perdió ayer ante Platense como local en un campo de juego que no estaba ni siquiera en buenas condiciones y el siguiente caso, sería el Estadio “José María Minella” que no tendrá una buena versión en el cotejo de mañana.