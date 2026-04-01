En medio de cuestionamientos judiciales y tras la suspensión de su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, en un gesto que el Gobierno interpretó como una señal de respaldo político y continuidad en el cargo.

Ads

Según informó Presidencia, durante el encuentro ambos repasaron la agenda legislativa y delinearon la segunda etapa de la gestión, con proyección hasta 2027. “En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno”, indicó el comunicado oficial.

Como parte de esa planificación, Adorni encabezará una serie de reuniones con ministros y equipos técnicos con el objetivo de evaluar la ejecución de cada cartera y establecer metas operativas para el período 2026-2027.

Ads

Puede interesarte

El cronograma comenzará el 6 de abril con el Ministerio de Seguridad, continuará el 7 con Salud y el 8 con Defensa, dando inicio a una ronda de encuentros sectoriales que marcarán el rumbo de la gestión en esta nueva etapa.

El respaldo presidencial se produce en un contexto complejo para el funcionario, atravesado por denuncias y avances en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana que intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Ads

Pese a este escenario, desde el entorno presidencial aseguran que no habrá cambios en el gabinete y que el Gobierno no cederá ante lo que consideran “presiones mediáticas y judiciales”, una postura que Milei volvió a reforzar con este encuentro.

Fuente: con información de DIB