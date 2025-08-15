La Policía Federal Argentina (PFA), en un trabajo en conjunto con su Gabinete Científico y ARCA - Aduana, llevó a cabo tres allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata, en los que secuestraron una importante cantidad de indumentaria y calzado falsificado, valuado en 50 millones de pesos.

El operativo, dispuesto por el Juzgado Federal N° 3 a cargo de Santiago Inchausti, fue ejecutado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Mar del Plata, quienes constataron que dos de los locales allanados vendían imitaciones de reconocidas marcas deportivas a escala mundial.

En total, secuestraron más de 600 prendas de vestir, más de 700 pares de zapatillas y ojotas, celulares, dinero en efectivo -en pesos y dólares-, vehículos y ropa de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

Según indicaron, mediante este operativo el Ministerio de Seguridad Nacional reafirmó su compromiso de intensificar las acciones contra delitos complejos y organizaciones criminales, remarcando que este tipo de operativos buscan desarticular redes dedicadas a la comercialización de mercadería falsificada en todo el territorio nacional.

