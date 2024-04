Con los recientes datos de la pobreza y la indigencia, la complejidad de la situación social se hace más palpable. En Mar del Plata, por ejemplo, ya se observa a gente de la clase media o clase media baja acercándose a los locales de Cáritas para recibir algún tipo de asistencia, según destacó la directora de la institución a nivel local, Mónica Aguerrido.

“La situación es difícil y creo que es de público conocimiento. Los índices de pobreza son muy altos” resaltó la trabajadora social en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, a la vez que reconoció que “no damos abasto” y que “son cada vez más familias” las que concurren a los hogares de Cáritas.

La directora de Cáritas Mar del Plata destacó en ese sentido que de la misma manera que ocurrió durante la pandemia “la clase media está empezando acercarse. Está empezando a necesitar la ayuda de Cáritas”.

Aguerrido recordó las cifras del INDEC y que según la Universidad Torcuato Di Tella la pobreza es del 43,7%, aunque un informe de la UCA da un poco mayor, haciendo una proyección a futuro. “Los índices son terribles -sostuvo y recordó que- Mar del Plata está en el puesto número 12 y tenemos más del 32% de pobreza y el 12,7% de indigencia”.

En relación a los números, la directora local de Cáritas señaló que estas cifras dicen que “muchos no comen las cuatro veces al día que come cualquiera de nosotros. Pero lo que más nos preocupa son los niños, que viven en situaciones muy vulnerables. No solo tenemos que hablar de lo que es el alimento, nuestros niños de los barrios tienen una deficiencia escolar, una deficiencia habitacional. Tienen gran parte de sus derechos vulnerados”.

Sobre el trabajo que realiza la organización, se subrayó la intención de trabajar con los tres estados: “Con el Estado nacional venimos articulando, trabajando y mucho desde Cáritas Argentinas. Con el Estado provincial también, que en algunos momentos nos envía alimentos. Con el Estado municipal por ejemplo tenemos un convenio en el hogar para personas en situación de calle”.

“Buscamos articular con los tres estados, siempre. Y luego de esa gestión, derivamos todo lo que conseguimos a las Cáritas parroquiales”, concluyó Aguerrido en relación a la forma de trabajo.