Mónica Aguerrido

Colecta Anual de Cáritas 2021: “En tiempos difíciles, compartamos más”

Desde Cáritas Mar del Plata anunciaron el lanzamiento de la edición 2021 de su tradicional Colecta Anual. La misma se realizará en todo el país el sábado 12 y el domingo 13 de junio y en esta oportunidad los fondos serán destinados a mejorar la educación de jóvenes y niños en situación de vulnerabil