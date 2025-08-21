La delegación de Estación Camet informó que, junto al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), reparó más de 200 cuadras y trabajó en el mantenimiento de 50 hectáreas de espacios públicos en los últimos tres meses.

Según datos del EMVIAL, que aporta maquinaria, personal y recursos para los trabajos de mantenimiento de las calles, en total se repararon 215 cuadras con trabajos de nivelado y engranzado.

En detalle, las tareas fueron realizadas en las calles 7, 6, 10 y 9 del barrio La Trinidad; Ramón Marquez de La Laura; Martín Fierro, C. Herrería, Aguatero, Marquez, Río Gallegos y Patagonia de Castagnino; Álvaro, Los Alelies, Azucena, Los Lirios, Las Violetas, Los Claveles, Los Tulipanes, Los Gladiolos, Las Gardenias, Las Camelias y Los Jazmines de Las Margaritas; Perito Moreno, Nahuel Huapi, Santa Inés, Haencke, Gallardo y Santa Marta, San Patricio, Don Pedro, Gonzales Segura y Brumeiter de El Tejado; Dacharí, Belgrano y Gallo de 2 de Abril; Los tilos y Los Cedros de El Sosiego; las calles 4 y 10 de Los Zorzales; y Viedma, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Esquel y Camet de Estación Camet.

Asimismo, los equipos de la delegación, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, trabajaron en el acondicionamiento de espacios públicos como plazas, plazoletas, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, donde cortaron el pasto y los mantuvieron en condiciones.

Estos trabajos se llevaron a cabo en el Paseo de las Palmeras, las Plazas del Jubilado, Virgen del Rosario, La Laura y Castagnino, del barrio 2 de Abril, y también en La Aurelia, Los Zorzales, La Trinidad, El Sosiego, la Plazoleta El Tejado, la Estación de Tren, canchas de fútbol, el Club Camet, las escuelas número 20, 79 y 3, el Jardín 19, la plaza y el CAPS de Colonia Barragán.

