La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los vecinos del barrio Jardín de Peralta Ramos, ubicado al sur de Mar del Plata. A diferencia de lo que ocurría tiempo atrás, los hechos se suceden a toda hora del día y hasta se han dado situaciones traumáticas, según contó Ayelén, una vecina del barrio: “La semana pasada un nene bajó del colectivo, le pusieron un cuchillo en el cuello y le robaron”.

“La inseguridad es todo el día prácticamente, no hay un horario como era hace unos años, que después de las seis de la tarde sabías que no había nadie y corrías peligro de que te puedan llegar a robar. Ahora los robos son mayormente a mano armada o a golpes”, relató la vecina en diálogo con El Marplatense.

Uno de los puntos elegidos por los delincuentes son las paradas de colectivos de las líneas que pasan por el barrio. “Hasta a los nenes que van al colegio y se bajan del colectivo, también les roban”, contó Ayelén sorprendida por la falta de “códigos” que manejan los delincuentes.

Notablemente conmocionada por los hechos que suceden en Jardín de Peralta Ramos, la vecina reiteró que “el tema de la inseguridad es en cualquier horario, ahora acá salís a comprar y se cruza una moto o incluso han desvalijado casas en estos últimos meses con la familia adentro. Está terrible y no se puede salir en ningún horario prácticamente porque te roban. Y además aseguró que la presencia de patrullas es “escasa”.

“Patrulla acá no pasa, a no ser que llames pero siempre tarda en venir”, comentó la vecina a la vez que relató que una de las formas que tienen de hacer que la policía llegue hasta la zona es insistir con varios llamados de diferentes vecinos. Se avisan en un grupo interno de Whatsapp que tienen y ahí comienza la peripecia de comunicarse con la comisaría, que en ese barrio es la Quinta.

En Jardín de Peralta Ramos tienen otras preocupaciones, como por ejemplo el tema de las calles, que no son de asfalto. “Son todas de tierra ya -explicó la vecina-, porque directamente la piedra que se tiró hace unos años atrás ya no existe. Tiran granza y raspa la máquina, como que lo barre, pero al no tirar piedra, los pozos que hay en las calles se vuelven a hacer”.

Por otro lado, destacó que el sistema de recolección de residuos, que en ese barrio funciona los martes, jueves y sábados, “no falla”, aunque la limpieza de ramas y basurales en las esquinas es más complicada: “Se logra limpiar con varias insistencias de los vecinos, varios llamados al 147, muchos reclamos, fotos, para que vengan y se pueda limpiar”.

No obstante, Ayelén hizo hincapié en la insistencia que deben manejar los vecinos para que las autoridades atiendan los reclamos. “Por ahí reclama un vecino, porque hay una esquina con mucha basura y muchas ramas, y se ponen de acuerdo para hacer el reclamo todos, para que sea más insistente, porque si no tarda en venir el camión”, concluyó.