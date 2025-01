El mercado de pases europeo también está en pleno movimiento. Los principales clubes del mundo buscan a las piezas que no cuentan con espacio en sus equipos y, por eso, Alejandro Garnacho se ha vuelto una pieza interesante.

El medio italiano Sportitalia es el que informó lo que está pasando con el jugador de la Selección argentina, que no sólo tiene un interés por parte de Nápoles, sino que además, ahora han da un paso más allá. Según se explica, el Manchester United ya ha recibido una oferta de los napolitanos por 45 millones de euros para contratar al extremo de 20 años. Cabe aclarar que por el momento, la cifra sería muy baja para los de Old Trafford que pretenden unos 70 millones de euros para dejar ir al argentino, algo que no sería posible para el conjunto “celeste”.

La idea inicial del conjunto de Antonio Conte, es contar con el extremo de los Diablos Rojos para reemplazar una baja importante que tendrá, como la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que está a punto de ser anunciado como contratación del París Saint-Germain de Luis Enrique por una cifra que, en total, superará los 70 millones de euros.

Toda esta situación, hizo que el DT pusiera sus ojos en Garnacho que, desde la llegada de Rubem Amorim al banco de suplentes del conjunto inglés ha perdido su condición de habitual titular e incluso pasará a ser prescindible en caso de tener una oferta formal que satisfaga al club.

Los cambios son inminentes, pero la primera oferta formal por Alejandro Garnacho es un hecho. ¿Le alcanzará a Manchester United para dar el si y venderlo? Claro que detrás hay toda una historia vinculada con los argentinos en Nápoles que inició Diego Armando Maradona y que hoy podría tener un capítulo más con uno de los jugadores jóvenes de mayor proyección en el fútbol europeo.