Dos proyectos sobre los que se trabaja actualmente buscan darle un nuevo impulso a la Diagonal Pueyrredon. En uno de ellos, se avanza con la idea de hacerla peatonal durante el verano, mientras que por otra parte el Programa de Padrinazgo podría contar con una firma que realice mejoras en la plazoleta de este paseo público. “Con todo esto, se va a crear un polo nuevo en la ciudad”, confió el concejal Ricardo Liceaga Viñas.

En cuanto a la idea de hacer peatonal la Diagonal Pueyrredon, dijo que sería “algo muy importante para la ciudad, porque es un lugar que está abandonado”. Y consideró que con la reciente apertura de un nuevo bar, más la presencia de un teatro “todos los comercios alrededor se van a ver beneficiados”.

En diálogo con El Marplatense, el edil recordó que la zona anteriormente estaba “bastante apagada” y que ha cobrado impulso. Y afirmó que la peatonalización “va a ser algo muy positivo” para revitalizar el área.

Por otra parte, recordó que hay intención de una firma de avanzar con los trámites para sumarse al Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, para mejorar el aspecto de la plaza. “Tener toda esta gastronomía, un teatro, una calle tipo peatonal, una plaza renovada y demás va a crear un polo nuevo en la ciudad”, consideró el concejal.

