La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Delegación de Batán a cargo de Mayra Fretes, informó que en los últimos 30 días se repararon 80 cuadras, se trabajó en la limpieza de microbasurales y en el mantenimiento de espacios públicos como centros de salud, establecimientos educativos y plazas.

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El área, que depende de la Secretaría de Participación, a cargo de Gustavo Serebrinsky, trabaja diariamente para garantizar la circulación de los vecinos, mejorar el ambiente y fortalecer la seguridad vial.

El personal de la delegación realizó tareas de nivelación, conformado y engranzado en calles de Batán como 157, 159, 161, 140, Houssay, Ballina, Domingo Batán, Estancia San Cipriano, 50, 143 y 40. También trabajaron en las calles 11, 13 y 10 de El Frutillar, y en Ignacio Olan, Lobería, Canesa, Ciudad de San Cayetano, Guernica, Ayelep, Manrique, Piñacal y Yahati, en Parque Palermo.

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Por otra parte, el personal retiró residuos en puntos donde se habían formado microbasurales, como Héroes de Malvinas y Alicia Moreau de Justo, calles 27 y 36, 56, El Colmenar, y 35 y 36. Se trata de sitios que pueden convertirse en focos nocivos. Asimismo, se recordó a los vecinos que pueden denunciar este tipo de situaciones a través del 147.

También se cortó el césped y se limpiaron espacios públicos como la colectora de la Ruta 88, la bicisenda, la Plaza 17 de Octubre, la Plazoleta de la Amistad, jardines y escuelas. Por último, se realizó una forestación en la plaza central de Batán.

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