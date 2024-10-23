Gustavo Serebrinsky

En el último mes, el Municipio reparó 80 cuadras y limpió microbasurales en Batán
Se realizaron tareas de nivelación, conformado y engranzado de calles y se realizó una forestación en la plaza central de Batán.
Se realizaron tareas de nivelación, conformado y engranzado de calles y se realizó una forestación en la plaza central de Batán.
Las tareas fueron realizadas a través de la Delegación de la zona en barrios como Jardín de Peralta Ramos, Juramento, San Martín y Santa Rosa.
Las tareas fueron llevadas a cabo en conjunto con el Emvial e incluyeron trabajos de mantenimiento de espacios públicos y retiro de restos de poda.
El actual coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, que ya presentó su renuncia de forma indeclinable, trabajará a partir del 10 de diciembre junto a Fernando Muro en la secretaría para el desarrollo de políticas de generación de empleo.