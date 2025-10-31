El movimiento Voicot junto a integrantes de Animal Save Movement, organizaciones y personas autoconvocadas llevarán adelante este sábado en Mar del Plata una jornada de concientización y encuentro, en el marco del Día Mundial del Veganismo.

La convocatoria es a partir de las 16:00 en Plaza España, donde se realizará una intervención colectiva para preparar carteles y materiales que acompañarán la marcha. Además, estarán presentes emprendimientos locales que promueven alternativas libres de explotación animal, en un espacio pensado para compartir, dialogar y construir comunidad.

En tanto, a las 18:00 comenzará la movilización, que recorrerá las calles céntricas de la ciudad visibilizando el reclamo por un mundo libre de especismo y explotación animal.

Finalmente, desde las 19:00 se proyectarán videos que muestran el detrás de la industria de la carne y otras formas de explotación animal, y habrá una pegatina urbana donde voluntarios y voluntarias saldrán a colocar afiches con mensajes de concientización.

Voicot es un movimiento que busca cuestionar el consumo y la normalización de la violencia hacia los animales mediante campañas visuales, intervenciones urbanas y acciones directas de comunicación. Desde su origen, impulsa la reflexión sobre los hábitos cotidianos y el impacto de nuestras decisiones en los demás animales y el planeta.

